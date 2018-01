Verdello, fiamme in una palazzina

Appartamento distrutto, famiglia sfollata I Vigili del Fuoco in azione per spegnere le fiamme che si sono originate in un edificio di via Giotto a Verdello verso le 8 di lunedì 8 gennaio.

Un brutto spavento per gli occupanti di una palazzina di tre piani di via Giotto a Verdello. Verso le 8 di lunedì 8 gennaio a causa del surriscaldamento di una caladaia, un appartamento ha preso fuoco. Una famiglia di origine pakistana è stata fatta evacuare dai Vigili del Fuoco arrivati dalla caserma di Dalmine. Solo ferito lieve un uomo che è stato trasportato in ospedale, mentre danni ingenti all’appartamento che è andato completamente distrutto.

Sul posto anche i vcarabinieri del radiomomobile di Treviglio e il personale del 118. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

