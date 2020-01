Volto coperto e pistola in pugno

Rapina in farmacia a Martinengo In azione un bandito con un casco integrale: è scappato in bicicletta. Il colpo intorno a mezzogiorno di sabato 4 gennaio.

Rapina in farmacia a Martinengo. Alle 12 di sabato 4 gennaio un uomo è entrato nella farmacia Sant’Agata di via Trieste con il volto coperto da un casco integrale. In mano una pistola, il malvivente ha minacciato con l’arma il farmacista che in quel momento era da solo: il bandito si è fatto consegnare i soldi custoditi in cassa, poche centinaia di euro, ed è scappato in sella a una bicicletta. Sul posto i carabinieri di Martinengo, per ora nessuna traccia del rapinatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA