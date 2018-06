Zingonia, fiamme in corso Europa

a pochi giorni dal maxi blitz dei carabinieri Nuovo allarme a Zingonia: fiamme divampano dal palazzo Atena. Sul posto i Vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine.

Dopo il maxi blitz dei Carabinieri di Treviglio nei palazzi «Anna» a Ciserano, nella giornata di lunedì 25 giugno, nuovi problemi, questa volta al palazzo «Atena» in corso Europa. Intorno alle 12 si sono levate fiamme e fumo da un appartamento al primo piano: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine. L’incendio è dovuto con ogni probabilità a cause accidentali e alla generale situazione di degrado: sul balcone infatti era accumulata parecchia immondizia che ha preso fuoco. Non ci sono feriti ma la Polizia locale ha dovuto chiudere al traffico via Europa per consentire le operazioni di soccorso.

Dopo il maxi blitz di mercoledì 20 giugno nelle torri di Zingonia le Forze dell’ordine hanno portato in Questura 27 persone. Quattordici i decreti amministrativi di espulsione firmati dal Questore, i destinatari dei provvedimenti dovranno lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Tre uomini con precedenti sono invece stati trattenuti al Centro accoglienza di Torino. Due, invece sono stati accompagnati forzatamente alla frontiera e sono stati espulsi. Erano tutti uomini tra i 25 e i 35 anni di età.

