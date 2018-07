(Foto by Cesni)

I Vigili del fuoco in azione a Zingonia (Foto by Cesni)

Zingonia, nuovo incendio ai palazzi Anna

Vigili del fuoco in azione contro le fiamme Nuovo incendio di rifiuti nella mattinata di giovedì 26 luglio a Zingonia: sul posto i Vigili del fuoco di Dalmine.

Nuovo incendio ai palazzi Anna di Zingonia nella mattinata di giovedì 26 luglio: un ammasso di rifiuti ha preso fuoco in uno dei condomini intorno alle 11. Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Dalmine che hanno domato le fiamme. Di poco meno di un mese fa il maxi blitz dei Carabinieri di Treviglio nell’area in via di demolizione.



(Foto by Cesni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA