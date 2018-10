Zingonia, officina abusiva

Tre garage sotto sequestro Ai condomini «Anna» i carabinieri hanno sorpreso dieci persone

L’accusa: riparazioni senza licenza e l’olio esausto finiva nelle fognature

Occupavano abusivamente tre garage nel cortile dei condomini Anna di Zingonia, che avevano trasformato in una sorta di autofficina, dove accumulavano materiale e soprattutto riparavano i veicoli, senza licenza e rispetto delle norme di smaltimento degli oli esausti. Sono i dieci extracomunitari, per lo più magrebini e centrafricani, colti sul fatto ieri dai carabinieri della compagnia di Treviglio. Sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso, al termine di un’operazione di controllo capillare, culminata anche con il sequestro dei garage che componevano l’officina.

