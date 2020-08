Accordo Cassa Depositi e Prestiti e Teb

per realizzare il tram della Val Brembana Cassa Depositi e Prestiti e Teb insieme per la realizzazione della linea tramviaria T2 Bergamo - Villa d’Almè. Firmata un’intesa per la consulenza nelle attività tecniche del nuovo progetto infrastrutturale.

È stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa fra Cassa Depositi e Prestiti e TEB - Tramvie Elettriche Bergamasche per le attività di consulenza, in favore di TEB, relative al percorso procedurale, amministrativo e tecnico nella realizzazione della Linea tramviaria T2 Bergamo - Villa d’Almè.

Cassa Depositi e Prestiti supporterà Teb nelle varie fasi di sviluppo dell’intervento, in linea con l’intesa firmata lo scorso 28 febbraio dall’Amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, e dal Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Cdp, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, fornirà a Teb consulenza tecnico-finanziaria durante le varie fasi di sviluppo del progetto, dell’eventuale valutazione di impatto ambientale, di messa a gara di servizi e lavori, nonché di realizzazione dell’opera.

Nello specifico, Cdp supporterà Teb in relazione all’iter procedurale amministrativo, alla programmazione e al monitoraggio delle attività di gestione, alle modalità di appalto, sia di lavori che di servizi di ingegneria, alla definizione dei documenti di gara e al processo approvativo del progetto. Per dare corso a questa intesa, è prevista da parte di Cdp un’assistenza continuativa per rispettare l’iter e imprimere un’accelerazione alla realizzazione dell’opera.

Gianni Scarfone, Amministratore Delegato Teb: «Con la sottoscrizione del Protocollo con la Cassa Depositi e Prestiti, siglato per dare corso ad una serie di attività finalizzate alla consulenza e supporto per la realizzazione del progetto della linea T2 Bergamo - Villa D’Almè, aggiungiamo un nuovo e importante tassello al quadro delle azioni finalizzate alla realizzazione di un’infrastruttura di primaria importanza per il territorio.

Riteniamo importante questa collaborazione – prosegue Scarfone – non solo per il prestigio e le competenze di Cassa Depositi e Prestiti ma perché insieme sono state definite le attività di supporto alla definizione del piano operativo e del cronoprogramma, di assistenza dalla fase di affidamento dei servizi di progettazione e project management alla fase di affidamento dei contratti di appalto e di monitoraggio della realizzazione dell’intera infrastruttura. Ho molto apprezzato la disponibilità di Cassa depositi e Prestiti e stiamo valutando, anche per altre aziende del Gruppo Atb, analoghe modalità di collaborazione come per il rinnovo green del parco autobus programmato per i prossimi anni.»

Tommaso Sabato, Direttore Cdp Infrastrutture e Pubblica Amministrazione: “In CDP abbiamo l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del Paese al fianco degli enti locali e delle imprese, ampliando il nostro ruolo: da mero finanziatore a punto di riferimento operativo per tutte le fasi legate alla progettualità delle nuove iniziative. In continuità con la nostra missione, con Tramvie Elettriche Bergamasche rafforziamo ulteriormente l’impegno nel contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori supportando le amministrazioni nella realizzazione di opere al servizio della comunità.”

La Linea T2 – il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato da Teb nel 2018 è stato finanziato dal Mit nel 2019 – prevede un quadro economico complessivo di 178,5 milioni di euro, così interamente finanziato: 125 milioni di euro (70%) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la quota di 40 milioni di euro di cofinanziamento di Regione Lombardia; e infine l’investimento di 13,5 milioni di euro del Comune e Provincia di Bergamo e degli altri Comuni interessati dal tracciato.

La Linea T2 da Bergamo a Villa d’Almè si sviluppa per circa 11,5 Km, attraversa 5 comuni per un totale di 17 fermate, compresi i due capolinea e si stima che una volta entrata in funzione (2025) trasporterà oltre 4 milioni di passeggeri anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA