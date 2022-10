Arti manuali, da giovedì in via Lunga torna Creattiva

Su oltre 15mila metri quadrati al coperto, protagoniste 218 imprese provenienti da 15 regioni italiane e 11 nazioni straniere. Consolidato il format, che affianca alla ricca parte espositiva un lunghissimo elenco di eventi collaterali, tra centinaia di laboratori, dimostrazioni, corsi e workshop. Tra le novità, aree dedicate alle tecniche per allestire la tavola con tanta creatività, all’arte della fotografia, ad una mostra di Quilt Kintsugi e ad un Atelier del crochet. Grande attesa anche per la sesta edizione della «Fashion Half Marathon», concorso dedicato ai giovani fashion designe r.

Per la gioia delle tante appassionate delle creazioni handmade, da giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2022 torna alla Fiera di Bergamo l’edizione autunnale di Creattiva, la fiera delle arti manuali ideata e organizzata da Promoberg che, giunta alla 26ª edizione in terra orobica, conquista la meritata qualifica di evento «internazionale». L’importante riconoscimento premia una manifestazione che, sin dalla sua prima edizione andata in scena, è sempre riuscita a rinnovarsi e proporre nuove idee ed eventi collaterali, nel segno di un autentico «marchio di fabbrica» che l’ha resa l’appuntamento di riferimento per il settore, coinvolgendo ogni anno (nelle due edizioni a Bergamo in primavera e in autunno, e nell’edizione autunnale alla Mostra d’Oltremare di Napoli) centinaia di imprese e molte decine di migliaia di appassionate (il 95% del pubblico di Creattiva è al femminile) provenienti da tutta Italia e, in numero crescente, anche dall’estero.

L’appuntamento autunnale occupa tutti i metri quadrati al coperto del polo fieristico (15mila metri quadrati) e vede la partecipazione di 218 imprese provenienti da 15 regioni italiane e da 11 paesi stranieri. Tra gli stand si troverà davvero di tutto, comprese le immancabili novità, tra cui spiccano le due nuove aree dedicate alla scoperta di tecniche e nuove idee per allestire la tavola soprattutto in occasioni delle feste (Casa Creattiva) e all’arte della fotografia (Master PicS).

Uno dei plus vincenti di Creattiva è il saper abbinare alla ricca e ampia parte espositiva un altrettanto variegato e ricchissimo cartellone di eventi collaterali che chiamano in causa in prima persona il pubblico, vero protagonista dell’evento, con centinaia di appuntamenti tra laboratori, corsi, dimostrazioni, e workshop allestiti dagli organizzatori e dagli espositori. In tal modo il pubblico ha la grande opportunità di apprendere dal vivo, da mani e menti sapienti, le tecniche e i materiali migliori per creare prodotti personalizzati, spaziando dalla bigiotteria al cucito creativo, dalla decorazione al découpage, dai lavori a maglia, alle macchine per cucire, al ricamo e al merletto, passando per la pittura, la ricchissima gamma di filati, lane e tessuti, oggettistica country, paste modellabili, ceramiche, patchwork, quilting, saponi, stencil, vetro e tanto altro ancora. L’elenco completo di corsi e dimostrazioni è consultabile sul sito fieracreattiva.it, dove è possibile conoscere per ogni evento la data e il luogo di svolgimento, insieme ai contatti degli espositori che lo organizzano per informazioni più dettagliate o anticipazioni.

Nel solco tracciato sin dalla prima edizione a Bergamo (nell’autunno 2008), Creattiva rafforza il format che l’ha portata a essere il brand nazionale di riferimento, con le due edizioni allestite nel capoluogo orobico (in primavera e in autunno) e con l’appuntamento autunnale alla Mostra d’Oltremare di Napoli, molto attesa da tutte le creative del Sud Italia.

Orari e Ticket

Creattiva è aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,30 (tranne la chiusura di domenica, alle ore 18). Consigliato l’acquisto dei ticket online, che consente anche un prezzo scontato (https://bit.ly/Bergamo_Creattiva). Biglietti online: intero 8 euro; ridotto plus 5 euro; Biglietto in loco, intero 10 euro (disponibilità limitata in base a capienza e vendita online); ridotto Plus 6 euro. Per gli ingressi a partire dalle 16.30 (happy hour), in loco 5 euro, online 4 euro. Ingresso gratuito: bambini da 0 a 9 anni compiuti; persone con invalidità al 100% + n. 1 accompagnatore che avrà diritto alla stessa tipologia di biglietto; domenica dalle ore 16.30, previa registrazione online. È ammesso l’accesso ai visitatori con cane, purché l’animale non sia di grossa taglia e di razze ritenute aggressive; l’animale deve essere condotto con guinzaglio e se richiesto con museruola.

«Creattiva non finisce mai di stupire, riuscendo a presentare in ogni edizione delle novità molto apprezzate da un pubblico sempre più fedele e proveniente da tutta Italia e in parte anche dall’estero - commenta Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl –. Le 218 imprese provenienti da 15 regioni italiane e 11 nazioni straniere confermano la bontà del progetto. Un pubblico sempre più fedele, proveniente da tutta Italia e - in parte - anche dall’estero. Sin dal debutto, nell’ottobre 2008, Creattiva e Bergamo sono diventate un punto di riferimento per le imprese del settore e per le tante appassionate delle arti manuali creative. Negli anni sono cresciute le presenze straniere, sia tra le imprese sia tra il pubblico. Siamo estremamente felici di festeggiare con la 26esima edizione il traguardo della qualifica di evento ”internazionale’, frutto di continue innovazioni e idee di successo. È un riconoscimento importante, confermato anche dal successo che stiamo registrando da dieci anni alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la ”seconda casa” di Creattiva (prossimo appuntamento dall’11 al 13 novembre). Creattiva ha il grande merito di aver dato impulso ad un settore che nel 2008 era poco conosciuto ma estremamente effervescente, e di essere un veicolo straordinario per la promozione e la visibilità di Bergamo in Italia e all’estero in chiave anche turistica».

«La qualifica di ‘internazionale’ premia un team che ha continuato, anche nei momenti più difficili degli ultimi due anni, a sviluppare nuove idee e collaborazioni – sottolinea Carlo Conte, direttore operativo di Promoberg -. Le nuove aree proposte in questa edizione autunnale - Casa Creattiva: Decora la Tavola delle Feste; e Master PicS: Fotografa la tua creattività, entrambi gratuiti - sono la naturale evoluzione di una manifestazione che continua a innovare e dare risposte ad un pubblico sempre in fermento e alla ricerca di novità. Nel contempo, continuiamo a sostenere una filiera che è composta in gran parte da microimprese a conduzione familiare, realtà che grazie a Creattiva hanno la possibilità di farsi apprezzare, promuovere al meglio le attività e sviluppare nuovi business».

«In ogni edizione proponiamo sempre cose nuove per soddisfare e promuovere la creatività del nostro grande pubblico – spiega Sara Camozzi, responsabile del progetto Creattiva -. Le nuove aree dedicate alla fotografia e alla tavola creativa vanno a sommarsi alle tante altre che abbiamo proposto sin dal 2008. L’edizione autunnale in particolare propone tantissimi temi (con altrettante diverse modalità realizzative) dedicate alle feste natalizie. Sempre molto attese poi la ‘Fashion Half Marathon’, il concorso dedicato ai giovani fashion designer; le iniziative dedicate alle/agli insegnanti (sabato 8 ottobre) e Creattiwood, l’evento dedicato agli artigiani e alle aziende che lavorano il legno”.

I numeri

Creattiva si estende sostanzialmente su tutta l’area al coperto della fiera di Bergamo. Oltre quindicimila metri quadrati di superficie, con protagoniste 218 imprese, provenienti da 15 regioni italiane (dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige, dalla Liguria al Veneto, passando per Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Puglia, Umbria, Abruzzo) e 11 paese stranieri. La regione più numerosa è come da tradizione la Lombardia, con 97 imprese provenienti da 9 province, tra le quali svetta quella di casa: ben 34 imprese della Bergamasca; seguono Milano (21 imprese), Lecco (16), Varese e Brescia (6 imprese a testa), Monza Brianza (5). Al secondo posto della classifica regionale si piazza il Veneto con 31 imprese, terzo gradino del podio per l’Emilia-Romagna (18 imprese); seguono poi il Piemonte (11 imprese) e la Toscana (9), Tra i 11 paesi stranieri rappresentati, la nazione con più imprese è la Spagna (4), seguita da Francia (3), Germania e India (due). Poi Cile, Ecuador, Gran Bretagna, Malta, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Complessivamente sono una ventina le imprese giunte dall’estero, a cui si aggiungono altri trenta brand stranieri rappresentati da imprese italiane.

Tutte le novità



Casa Creattiva: Decora la Tavola delle Feste (Padiglione A)

In questa nuovissima area si potranno scoprire tecniche e nuove idee per allestire la tavola soprattutto in occasioni delle feste. I corsi consentiranno si imparare a realizzare segnaposto, ferma tovaglioli e piccoli centrotavola. Per tutti i progetti proposti saranno utilizzati diversi materiali come carta, feltro, legno, stoffa, termovinile e nastri decorativi. Tutti i corsi sono gratuiti ed hanno una durata indicativa di un’ora. Main partner dell’iniziativa: Siser – Heat transfer vinyl.

Master PicS: Fotografa la tua creattività. (Padiglione B)

Se l’arte della fotografia è la vostra passione, oppure se si ha un’attività e il bisogno di qualche consiglio su come attirare nuovi clienti grazie a foto o brevi video accattivanti, non potete mancare alla nuova area Master PicS di Creattiva! Si può raggiungere l’obiettivo in pochi, semplici passi, anche semplicemente con uno smartphone, imparando nuove tecniche o migliorando quelle che già si conoscono. Partner Tecnico: Corsi Fotografia Bergamo. Per iscrizioni e programma completo dei corsi, link: https://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/master-pics/

Mostra Quilt Kintsugi – Le Cicatrici d’Oro

Mostra di quilt curata da Marta Anzolla, risultato di un progetto finalizzato a traslare l’arte del kintsugi dalla ceramica al tessuto e volto alla valorizzazione delle cicatrici d’oro, ossia la trasformazione delle avversità/difficoltà in un prezioso arricchimento. La Mostra è allestita nel Padiglione B, stand n. 38.

Atelier del crochet «Tutto uncinetto: prepariamoci al Natale»

Presentazione delle proposte decorative più innovative e di tendenza ispirate al Natale e realizzate con un mix di tecniche tessili (una tra tutte il crochet). Curata dell’artista e designer triestina Luisa De Santi, di Crochetdoll, con l’atelier (Padiglione A, stand n. 146), ci si può mettere in gioco e prepararsi per le feste natalizie.

«Fashion Half Marathon», al via la sesta edizione per il concorso riservato ai giovani designer della moda italiani

Grande attesa anche per la sesta edizione della «Fashion Half Marathon», concorso dedicato ai giovani fashion designer. La formula, vincente, vedrà come sempre 21 giovani finalisti (selezionati da una giuria di esperti) confrontarsi durante le prime tre giornate della manifestazione, si sfideranno in un duello tra ago, filo, forbici e colpi alla macchina da cucire (sponsor tecnico, JUKI) per confezionare un capo ispirato al tema stabilito dagli organizzatori, che quest’anno riguarda l’abito da sposa, ovvero quello che ogni donna sogna per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio. Nella giornata conclusiva di domenica (pomeriggio), la sfilata in passerella e la proclamazione da parte della giuria dei tre abiti più belli. Confermata, fin dalla prima edizione, la partnership con JUKI, azienda fornitrice delle macchine da cucire utilizzate nei giorni di competizione e degli importanti premi messi in palio per i vincitori.

Partner d’eccezione per quest’edizione 2022 è Atelier Emé, brand di riferimento per la creazione di abiti da sposa di grande qualità e dal savoir-faire, squisitamente Made in Italy. I maratoneti si misureranno così nella creazione dell’abito tanto desiderato dalle future spose.

Il teachers’ day di Creattiva

Tra i grandi momenti formativi di Creattiva c’è sicuramente la giornata dedicata agli insegnanti, che riprende il «World Teachers’ Day» (5 ottobre), la data che l’Unesco ha universalmente dedicato al corpo docenti per approfondire il ruolo dei professionisti della formazione e confrontarsi sulle sfide che gli stessi affrontano quotidianamente. Creattiva riconosce all’insegnante il ruolo che riveste nella società e nella quotidianità, per costruire il futuro delle nuove generazioni. Sabato 8 ottobre Creattiva festeggia offrendo al corpo docenti proposte dedicate, volte a favorire la diffusione del tema della creatività in ambito pedagogico e formativo.

Le iniziative del Teachers’ Day, riservate agli insegnanti in possesso di regolare ticket d’ingresso, sono totalmente gratuite e a numero chiuso. Ogni docente può iscriversi ad un massimo di 2 laboratori, oltre al convegno della mattina (220 posti per il Convegno, 10 per ciascun laboratorio e ciascuna fascia oraria). Iscrizioni al link: www.teachersday.it/site/. NB: A tutto il corpo docente partecipante alle iniziative di sabato 8 ottobre sarà consegnato un coupon che può essere convertito (online, link https://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/date-orari-costi/) in un ingresso gratuito valido nella giornata conclusiva di domenica 9 ottobre.

Area Creattiwood, il profumo e la bellezza del legno

Il «Creattiwood» è il tradizionale appuntamento con gli artigiani, gli artisti e le aziende che lavorano il legno in tutte le sue forme. «Creattiwood» prende forma in un’area ad hoc nel quale il pubblico può ammirare e assistere in diretta alla creazione di oggetti unici all’interno di laboratori e dimostrazioni pratiche. Uno spazio che profuma di legno e che riporta alla bellezza e alla cultura dei mestieri di una volta, che stanno vivendo una seconda giovinezza e un interesse crescente da parte del pubblico, grazie anche alla promozione data da Creattiva.

Navette gratuite

Durante i quattro giorni della manifestazione sono in funzione due navette gratuite targate Creattiva che coprono il tragitto dalla Fiera di Bergamo alla stazione FS di Bergamo e all’aeroporto di Bergamo e viceversa.

In gruppo

Creattiva e Promoberg danno visibilità ai gruppi allo scopo di agevolare possibili contatti fra persone appassionate e interessate a condividere il viaggio verso l’evento di scena in Fiera Bergamo. I gruppi oltre 25 partecipanti hanno diritto al biglietto a tariffa ridotta 5 euro. Per visionare i gruppi che si stanno organizzando, aggregarsi e risparmiare sul biglietto di ingresso, link: https://form.promoberg.it/promobergnew/fiereweb.nsf/bus_web.xsp?man=Bergamo%20Creattiva.

Le info utili

Date: da giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2022

Dove: Fiera di Bergamo, via Lunga – 24125 Bergamo

Orari: 9.30 - 18.30 (domenica chiusura ore 18)

Biglietto Ingresso: consigliato l’acquisto online, che consente anche agevolazioni sul costo.

Prezzo biglietto: Biglietti Online: intero 8 euro; ridotto plus 5 euro; ridotto con invito espositore 6 euro; Ingresso a partire dalle 16.30 (Happy hour) 4 euro.

Biglietto intero in loco 10 euro; ridotto Plus (Bambini 10-13 – Adulti over 65 – Gruppi 25+ persone – Persone con invalidità tra il 60% ed il 99% + n. 1 accompagnatore che avrà diritto alla stessa tipologia di biglietto) 6 euro; ingresso a partire dalle 16.30 (Happy hour) 5 euro.