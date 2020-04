Auto in fiamme, l’allerta dei residenti

Vigili del fuoco in azione ad Albino Un rogo è scoppiato ad Albino: a bruciare una vettura che è andata completamente bruciata.

Intervento giovedì mattina 9 aprile dei Vigili del fuoco di Bergamo. Intorno alle 4 i mezzi sono partiti dalla centrale cittadina per andare a spegnere un incendio che ha coinvolto un’automobile ad Albino. In fiamme una macchina in viale Parri.

A dare l’allarme i residenti della zona che hanno allertato sia il proprietario della vettura sia il 112. Fortunatamente l’incendio non ha causato feriti. Due auto erano vicine a quella in fiamme ma i proprietari sono riusciti a spostarle in tempo così come il proprietario della vettura in fiamme ha cercato con l’estintore di spegnere il rogo, senza riuscirvi. I Vigili del fuoco sono quindi intervenuti e hanno bonificato la zona compromessa. L’auto è andata completamente distrutta.

