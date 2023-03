Bergamo-Brescia ha il suo francobollo: raffigurate Porta San Giacomo e il Battistero

Poste Italiane ha realizzato 210mila dittici: i francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata e sono disponibili al valore della tariffa B, pari a 1,20 euro per ciascun francobollo. Il dittico è perforato centralmente e i due francobolli raffigurano ciascuno, in grafica stilizzata e su bozzetto realizzato da Tiziana Trinca, due monumenti tra i più rappresentativi delle due città: per Bergamo su un fondino policromo, i cui colori virano verso il blu, si stagliano la Porta San Giacomo e il Battistero; per Brescia su un fondino policromo, i cui colori virano verso l’arancio, si stagliano il Palazzo della Loggia e il Castello denominato il Falcone d’Italia. In entrambi gli elaborati è riprodotto il logo di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.