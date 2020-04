Bergamo, l’ospedale da campo è pronto

Alle 14 previsto l’arrivo del primo paziente Nell’ospedale da campo realizzato alla Fiera di Bergamo è previsto l’arrivo del primo paziente già alle 14 di lunedì 6 aprile.

È tutto pronto all’ospedale allestito alla fiera di Bergamo per accogliere i primi pazienti colpiti dal Coronavirus. nella mattinata di lunedì 6 aprile sono state effettuate le ultime prove simulate con un manichino per verificare ancora una volta la funzionalità dei percorsi dei malati e delle attrezzature, come la Tac e la rx. Ma già alle 14 è attesa l’ambulanza con il primo paziente che di fato inaugurerà l’operatività della struttura.

Anche il personale sanitario, di cui fanno parte, oltre ai dipendenti dell’ospedale Papa Giovanni XIII, anche gli infermieri arrivati sono arrivati sabato, i volontari dell’associazione nazionale degli Alpini e di Emergency e della brigata russa, hanno fatto un ultimo sopralluogo per le verifiche finali, prima dell’apertura della presidio ospedaliero avanzato che sarà operativo con circa 35 posti letto per poi gradualmente andare a regime. I posti complessivi sono 142 di cui la metà di terapia intensiva e sub-intensiva.

