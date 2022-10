Bollette alle stelle, raccontaci come ti stai organizzando per ridurre i consumi

Temperature più miti rispetto alle medie della stagione, per questo motivo, come hanno fatto anche altri Comuni lombardi, come Milano e Brescia, il Comune di Bergamo ha posticipato in tutta la città l’accensione degli impianti di riscaldamento al prossimo 29 ottobre.

Una decisione che serve a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di risparmiare quanto più possibile in vista del prossimo inverno visti i rincari vertiginosi delle bollette di gas e luce. Questa decisione non solo riduce la domanda di gas in città, ma mira a ottenere un beneficio ambientale visto che gli impianti termici a uso civile costituiscono una rilevante fonte di emissioni elementi di inquinanti atmosferici.

Non solo: il Comune di Bergamo ha obbligato i commercianti a chiudere le porte dei propri esercizi se sono in funzione impianti di riscaldamento o raffrescamento e ha ricordato che tutte le insegne luminose non indispensabili vanno spente entro le ore 23.

Le previsioni di spesa anche individuale non sono per nulla rosee: ogni famiglia spenderà 1.516 euro in più nel 2022 per luce e gas rispetto all’anno precedente: 2.771 euro quest’anno, contro i 1.255 del 2021, con un aumento del 120,8%.