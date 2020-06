Bonus casa, istruzioni per l’uso Venerdì alle 21 segui la diretta

Bonus casa, istruzioni per l’uso

Come funziona il bonus casa? Chi ha diritto a ottenere il 110 per cento? Quali interventi sono possibili e quali no? Venerdì sera alle 21 su Bergamo Tv e contemporaneamente sul nostro sito, in diretta Facebook, per tutti questi quesiti andrà in onda la prima puntata de «L’Eco risponde».

«L’Eco risponde» è uno sportello a disposizione dei nostri lettori e degli ascoltatori della tv, pensato proprio per dare risposte alle tante domande lasciate in sospeso dall’emergenza legata alla diffusione del Covid-19. Sono le vostre domande, che abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere attraverso il nostro portale ecorisponde.it

Partiremo proprio dalla casa, che è stato uno degli argomenti più gettonati dai nostri lettori: grazie a un esperto - Gabriele Ghilardi, della Ing di Treviolo - risponderemo ai vostri quesiti offrendo ai lettori l’occasione, durante la diretta Facebook, di porre altre domande o di chiedere precisazioni che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

Scopriremo per esempio se e come possibile usufruirne per lavori di manutenzione straordinaria, per le seconde case, per i pannelli fotovoltaici, la caldaia o per l’isolamento del tetto, come funziona e chi si accolla il credito d’imposta, sia per realtà condominiali che per edifici unifamiliari, quali sono i passi da seguire.

Nelle prossime puntate parleremo anche, per esempio, di come e dove reperire risorse economiche per le nostre aziende con bonus, aiuti e contributi più o meno a fondo perduto, dell’evoluzione della malattia e delle regole per difenderci, del lavoro e di come gestirlo da casa o in azienda, come muoverci coi mezzi pubblici.

Insomma «L’Eco risponde» sarà un filo diretto con un pool di esperti in vari settori ai quali sarà possibile chiedere approfondimenti e dettagli che andranno poi a incrementare l’informazione a disposizione di tutti.

