Città Alta al centro: domenica musei aperti, spettacoli e laboratori - Foto

Mentre si smonta il più velocemente possibile il palco all’altezza di piazza Vittorio Veneto, la domenica è quindi all’insegna della cultura. In particolare ha richiamato pubblico Giacomo Poretti al Palazzo della Ragione e il Teatro TTb con il suo spettacolo itinerante «Io Carmine tu Agata» tra il Monastero di Sant’Agata e il ex Monastero del Carmine.

Nella giornata di domenica tutti i musei di Città Alta sono aperti e a ingresso gratuito per tutta la giornata : il Museo delle Storie (il Campanone e il Museo del Cinquecento, il museo della fotografia, il museo Donizettiano, la Rocca,), il Museo di Scienze Naturali Caffi, il Museo della Cattedrale saranno a porte aperte per tutta la giornata con attività pensate per le famiglie.

Il Museo delle storie propone una visita guidata alle alla mostra Vedere Venezia nel suo ultimo giorni di apertura: guida d’eccezione la direttora del Museo delle Storie Roberta Frigeni (Palazzo del Podestà, ore 16). Al Caffi gli adulti potranno seguire una visita guidata mentre i più piccoli, in contemporanea, saranno impegnati in un laboratorio (ore 15). Coloro che sceglieranno di visitare il museo Caffi potranno, inoltre, godere della vista di piazza Cittadella.

Si resta in città bassa e alle 18, in piazza della Libertà, accensione dell’installazione Lights ON, dei designer greci Objects of Common Interest, un intervento temporaneo orientato a interpretare il tema della capitale della cultura «La Città Illuminata».