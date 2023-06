È morto Silvio Berlusconi, lutto nella politica italiana. A Bergamo lo scorso marzo

A dare l’annuncio del decesso, l’Ansa alle 10.37 di lunedì 12 giugno. I familiari del presidente di Forza Italia sono arrivati lunedì mattina 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano, dove il presidente era ricoverato dallo scorso 9 giugno per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Al capezzale di Berlusconi il fratello Paolo e i figli Piersilvio, Barbara, Marina ed Eleonora: Berlusconi era in fin di vita dalle prime ore di lunedì e le condizioni sono andate via via peggiorando.