Esplosione in un appartamento a Bergamo, tre feriti

Poco prima delle 12 di mercoledì 12 luglio un’esplosione si è verificata in via San Tomaso a Bergamo, al civico 13, in una palazzina di due piani. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un problema al tubo del gas che ha causato una fiammata e lo scoppio all’interno dell'appartamento al primo piano. In azione i vigili del fuoco: pare che al lavoro ci fossero degli operai che stavano intervenendo su un tubo del gas. Improvvisamente un boato e la fiammata che avrebbe causato tre feriti.

I Vigili del fuoco hanno chiuso per una cinquantina di metri la via San Tomaso, i feriti sono tutti coscienti e due sono stati trasferiti in ospedale in ambulanza con fasciature alle braccia. I tre feriti non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale e i tecnici di Unareti.