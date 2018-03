Foppa e Caloni verso un futuro insieme?

Le due società ne stanno discutendo Il mondo della pallavolo orobica in fermento. La dirigenza dell’Olimpia conferma la volontà di sedersi al tavolo con i dirigenti della Foppa per immaginare progetti condivisi.

È un comunicato ufficiale della società Caloni a fare chiarezza sui possibili scenari futuri del mondo della pallavolo orobica: «In merito alle indiscrezioni apparse in questi giorni sulla stampa locale circa il futuro del Volley Bergamo, il presidente dell’Olimpia Pallavolo Nicola Caloni conferma la volontà di sedersi ad un tavolo con i vertici della Foppapedretti per studiare possibili linee di condotta comuni.

I rapporti tra le società sono già nel pieno rispetto reciproco nonché all’insegna di una stretta e proficua collaborazione anche in situazioni già in essere, pur non riguardanti le prime squadre. Creare nuove sinergie per il bene dello sport orobico è sempre stata una nostra prerogativa, la disponibilità verso chi ha portato in alto il nome della città in Italia ed in Europa in 25 anni resta dunque immutata. Bergamo merita un futuro con basi solide: stiamo provando a costruirle con la serie A maschile, abbracciare il glorioso movimento femminile sarebbe un’opportunità di assoluto valore».

