I 500 giovani bergamaschi dal Papa

«Ragazzi, fate grandi sogni» - Fotogallery L’incontro al Circo Massimo con il Papa e altri 70 mila giovani. Le tappe del pellegrinaggio con il vescovo.

Sognare senza aver paura del rischio, amare senza riserve, dare testimonianza della propria fede: sono questi i temi cruciali del discorso rivolto da Papa Francesco ieri sera ai giovani italiani, al termine dell’intensissimo incontro e della veglia di preghiera al Circo Massimo, a cui hanno partecipato anche i 300 giovani pellegrini bergamaschi giunti venerdì a Roma.

«Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario per sognare e realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per un’umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fratellanza. Rischiate, andate avanti – ha detto il Pontefice –. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede». E poi ha aggiunto un riferimento particolare ai cammini che i giovani presenti hanno intrapreso, su suo invito, per arrivare a Roma, proprio come il cammino dei bergamaschi sulle orme di San Tommaso: «Camminando insieme, in questi giorni, avete sperimentato quanto costa fatica accogliere il fratello o la sorella che mi sta accanto, ma anche quanta gioia può darmi la sua presenza, se la ricevo nella mia vita senza pregiudizi e chiusure».

Cinquecento magliette verdi nei settori centrali del Circo Massimo: erano quelle dei 300 pellegrini bergamaschi a cui, per le ultime giornate a Roma, si sono aggiunti altri 200 giovani orobici, provenienti da 30 parrocchie della diocesi di Bergamo. Accanto a loro per la veglia, c’erano oltre 70 mila ragazzi e ragazze giunti da tutta Italia (195 diocesi su 226), in questo evento pre-Sinodo «Per mille strade, verso Roma» voluto dalla Cei.

Ecco una fotogallery di alcuni dei momenti più belli del pellegrinaggio verso Roma con il vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Leggi il reportage di Carolina Di Domenico su L’Eco di Bergamo del 12 agosto.

