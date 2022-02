«I quartieri al centro»: lunedì su «L’Eco» alla scoperta di San Tomaso de’ Calvi In trent’anni il quartiere di San Tomaso de’ Calvi è cambiato profondamente. Sono finiti in soffitta i tempi quando al campo Ardens si tifavano i calciatori di calcio sulla tribuna e si giocava pure a rugby.

Ora il rione è più caotico perché le sue strade, soprattutto gli assi viari esterni, sono molto battute dal traffico in entrata alla città da sud-ovest. E in prospettiva, quando chiuderà il passaggio a livello di via Moroni, la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi.

Questo è uno dei temi che verranno affrontati all’interno dell’inchiesta «I quartieri al centro» in edicola lunedì 7 con L’Eco di Bergamo che ha dedicato il focus delle periferie proprio su San Tomaso de’ Calvi. Nelle due pagine di approfondimento è prevista anche un’analisi dell’evoluzione anagrafica del rione dal 1987 a oggi che ha registrato un elevato aumento degli ultraottantenni e dei single. Questi e tanti altri approfondimenti li troverete sul giornale illustrati in un’ampia grafica, insieme alla voce di diversi residenti che sono stati intervistati e hanno raccontato cosa funziona e cosa manca nel quartiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA