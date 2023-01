Don Bepo, c’è l’assenso dei vescovi lombardi alla causa di beatificazione

Dopo anni di ricerca e di raccolta, la notizia che tanti bergamaschi aspettavano è arrivata. I vescovi lombardi hanno avviato la causa di beatificazione di don Bepo Vavassori , scomparso il 5 febbraio 1975 a 86 anni dopo una vita dedicata agli altri e soprattutto ai bambini e ragazzi orfani che grazie alla sua opera e al suo amore sono cresciuti e si sono formati all’interno di una grande famiglia allargata, quella del Patronato San Vincenzo. Un’eredità che non si è mai esaurita e che si alimenta ancora tra le mura di via Gavazzeni, incarnando, oggi come allora, la sua missione e il suo spirito.

La causa di beatificazione è stata portata avanti in questi anni da monsignor Arturo Bellini, responsabile del Centro Studi Don Bepo Vavassori, con la forte volontà di don Davide Rota. L’iter che ha portato ad aprire l’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione è nato prima di tutto dalla «vox populi», cioè dalla fama di santità spontanea e diffusa tra la gente. Solo in un secondo momento è stato supportato da una un percorso formale lungo e impegnativo di raccolta di testimonianze e documenti, sentendo i testimoni coevi di don Bepo (ex allievi, collaboratori, sacerdoti, religiosi e religiose) che fossero venuti a conoscenza della sua bontà e delle sue qualità di uomo di Dio.