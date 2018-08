Il tweet virale: «Aiutatemi a trovare

quel ragazzo sul volo Kos-Bergamo» L’estate, tempo di viaggi e di incontri, come quello di Helda con un ragazzo dagli occhi chiari sul volo da Kos per Orio di venerdì 17 agosto.

Helda (questo il suo nome su Twitter) ha preso il volo da Kos a Bergamo, per tornare in Italia dopo le sue vacanze: a bordo dell’aereo ha visto un giovane che viaggiava da solo, ma durante il viaggio (complici le turbolenze) non ha potuto avvicinarlo, per poi perderlo di vista dopo l’atterraggio. Per ritrovarlo, ha scritto un appello su Twitter che ha già superato i 1.800 retweet e i 1.600 mi piace complice la pubblicazione di un articolo su «Il Messaggero».

«Ci provo, magari Twitter mi aiuta. Sul volo da Kos a Bergamo di oggi c’era un ragazzo che viaggiava solo, t-shirt grigia, jeans e sneakers bianche con i capelli castani e degli intensi occhi chiari. Aiutatemi a trovarlo, per favore». Il volo era un della compagnia Blu Panorama, delle 15 da Kos a Orio al Serio del 17 agosto.

