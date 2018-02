In arrivo il freddo record dalla Siberia

Sulle montagne lombarde fino a -15 Anche in Lombardia, come in altre regioni italiane, è tornata la neve, a tratti pure in pianura ma senza provocare disagi.

Le precipitazioni, secondo le previsioni, proseguiranno fino a domenica, quando l’aria gelida proveniente dall’Artico farà precipitare le temperature. Tra lunedì e mercoledì il termometro scenderà fino a -10 in pianura e, su Alpi e Appennino, fino a -15, per poi salire di giorno intorno allo zero termico.

La giornata più fredda, secondo Arpa Lombardia, sarà quella di martedì 27 febbraio, con minime comprese tra i -4/-5 di Sondrio e Milano, i -6 di Pavia e Mantova e i -7 di Bergamo. Il freddo anomalo perdurerà sulla Lombardia fino a domenica 4 marzo, ma un lieve rialzo delle temperature sarà possibile già da giovedì, quando aria più mite proveniente dall’Atlantico dovrebbe scalzare quella gelida preesistente, col rischio però di nevicate anche a quote basse.

«Massima prudenza» in montagna in vista dell’arrivo dell’ondata di gelo, accompagnata dalle nevicate. L’appello arriva dal Soccorso Alpino ricordando che con le condizioni meteo previste ogni attività all’aperto in zone montane o impervie, «se non rinviabile, deve essere attentamente pianificata».

I bollettini meteo, sottolinea il Soccorso Alpino, prevedono a partire da domani un brusco calo termico sulla zona alpina e appenninica, accompagnato dall’arrivo di nevicate su gran parte d’Italia. Una situazione che vedrà un improvvisò calo termico con clima molto freddo in montagna. Dal weekend, inoltre, tutte le montagne italiane saranno in condizioni di allerta meteo: sono previsti forti venti con raffiche di burrasca, cali termici improvvisi e persistenti nevicate.

