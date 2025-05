«La sicurezza sul lavoro è prioritaria: va affrontata con maggiore decisione»

Uniti per la sicurezza sul lavoro. È il tema messo al centro dal corteo del Primo maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil, che la mattina di giovedì ha portato per le strade di Bergamo oltre tremila persone. La manifestazione, partita da piazzale Marconi, si è conclusa in piazza Vittorio Veneto col comizio di Riccardo Saccone, segretario generale nazionale della Slc-Cgil, a nome dei tre sindacati.