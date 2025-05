L’assalto dei turisti in centro: lunghe file alla funicolare e ai musei

I turisti si muovono schivando con i trolley le bandiere sindacali. È assalto dei vacanzieri nel giorno del 1° maggio. Una splendida giornata di sole e bel tempo, che ha portato migliaia di viaggiatori in visita a Bergamo fin dalla mattina. Dal centro sul Sentierone, con il pienone alla Fiera dei Librai, fino in Città Alta.

La colonna di auto e moto lungo il viale verso Città Alta

(Foto di Bedolis) È soprattutto qui che si sono riversati i tantissimi stranieri, e non solo, tra una passeggiata sulla Corsarola, un gelato all’aria aperta e un selfie in piazza Vecchia. Ma non sono mancate code e lunghe attese. Raggiungere Bergamo Alta è stata infatti una vera e propria impresa per molti turisti, causa le file interminabili alla funicolare di viale Vittorio Emanuele II e gli autobus stracolmi di Atb, impreparati a contenere l’afflusso di persone che hanno scelto di trascorrere in città la Festa dei lavoratori.

Lunghissima la coda per salire con la funicolare

(Foto di Bedolis) Si viaggia ammassati e nel traffico del centro, chiuso al transito per consentire lo svolgimento del tradizionale corteo. Una volta raggiunto il borgo storico ci si può finalmente godere le bellezze di Città Alta, dove continuano tuttavia le code, questa volta all’entrata dei musei, del Duomo e della Basilica di Santa Maria Maggiore, ma anche nei ristoranti, che registrano il tutto esaurito.

In Valle Seriana gettonate le ciclabili e il Pora

E sono stati i percorsi a piedi o in bici all’aria aperta - dai più semplici, come la pista ciclabile della valle, a quelli più impegnativi in montagna - le mete più gettonate per la festa del Primo maggio in Valle Seriana. Complice il fatto che il meteo abbia regalato di fatto un assaggio di estate, tantissime persone hanno scelto di approfittare della giornata di festa per un’escursione: la ciclabile della Valle Seriana ha visto sin dal mattino tante famiglie con bambini a passeggio. Così anche sui sentieri di montagna ormai liberi, almeno alle quote più basse, dalla neve.

Auto in sosta ovunque a Vertova Lo dimostrano i piazzali pieni di auto al Monte Pora (con tante persone presenti a pranzo ai rifugi Magnolini e Pian del Termen), ma anche le auto parcheggiate un po’ ovunque in paese a Vertova, per chi ha scelto di passare la giornata tra le pozze e le cascate della Valle Vertova (dove il pagamento dell’accesso entrerà in vigore da sabato 3 maggio). Sia la sera di mercoledì 30 aprile sia la mattina di giovedì 1° maggio, come accade ormai in ogni giornata di festa, le auto in coda sulla 671 restituiscono l’ennesima cartina da tornasole dell’assalto di turisti alle valli.

Sul lago d’Iseo ciclisti e motociclisti. «Family Day» alla Lucchini

Temperature decisamente gradevoli e il sole che splende sopra il lago: per Lovere e dintorni è iniziato nel migliore dei modi la giornata. Per la festa dei lavoratori, nel pomeriggio la Lucchini RS ha organizzato il «Family Day» durante il quale i familiari dei 1.200 dipendenti potranno entrare in alcuni reparti della storica acciaieria; la strada rivierasca tra Lovere e Sarnico è invece percorsa continuamente da ciclisti e motociclisti.