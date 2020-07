(Foto by Archivio)

Lecco, 13enne cade in montagna

In elisoccorso a Bergamo, è grave L’incidente è avvenuto sabato 25 luglio a Ballabio.

Incidente sulle montagne del Lecchese: è in condizioni gravi un ragazzo di 13 anni che durante una gita in montagna è precipitato in una zona impervia sopra l’abitato di Ballabio (Lecco) picchiando la testa.

I tecnici del Soccorso Alpino della XIX delegazione Lariana lo hanno soccorso e affidato all’equipe medica del 118: con l’eliambulanza giunta da Como è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ha riportato un trauma cranico e contusioni agli arti inferiori.

