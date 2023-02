«Light is life», il primo weekend è da tutto esaurito: in migliaia per Città Alta illuminata

Anche domenica 19 febbraio tutti in coda per «Light is life». E se al momento gli unici numeri ufficiali sono quelli della Rocca - dove in due ore, si sono contati 1.500 ingressi e una fila di 40-50 metri -, l’impressione è che il primo weekend sia davvero andato tutto esaurito. Qualcosa, per intenderci, che come impatto ha ricordato a tratti, la sfilata di Mezza Quaresima o i Mercatanti trasferiti però nel centro storico. Anche al Convento di San Francesco, giusto per fornire un ulteriore dato, l’attesa per entrare nei due chiostri si è trasformata in un serpentone lungo fino al parcheggio di piazza Mercato del Fieno. Ma pure nel più defilato Tempietto di Santa Croce il flusso di visitatori è stato costante.