Manca da casa da una settimana, l’appello dei familiari di Salvatore

Un cinquantenne di Bergamo manca da casa da una settimana e i familiari lanciano l’appello: chiunque l’abbia visto, contatti il 112. Si tratta di Salvatore Bertolino, residente in città, alla Malpensata, dov’è ospite di una sorella da qualche tempo. Da una settimana non dà notizie di sé e il suo cellulare risulta spento. La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri della stazione di Brembate, dove l’uomo ha abitato in passato.