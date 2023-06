Maturità, al via la seconda prova: Seneca al Classico e matematica allo Scientifico

Dopo il debutto, oggi (22 giugno) si torna sui banchi. Archiviata la prima prova, alle 8.30 è partita la seconda prova scritta dell’esame di maturità in tutti gli istituti superiori. Si tratta di un ritorno, dopo tre anni di limitazioni a causa della pandemia. Latino al liceo classico, matematica allo scientifico, la prima lingua straniera al linguistico ed economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, progettazione le scuole tecniche e una traccia sui servizi per gli studenti degli istituti professionali: sono queste le principali materie che i ragazzi e le ragazze dovranno affrontare questa mattina.

Seneca al classico

È un brano di Seneca che si rivolge all’amico Lucilio l’autore deciso dal ministero dell’Istruzione per la seconda prova, latino, al liceo classico.«Chi è saggio non teme il volgo»: cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Seneca mostra all’amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore.

La soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni è stato proposto al liceo Scientifico secondo quanto apprende l’Ansa. Per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi di questi riguardano l’analisi matematica - dall’applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine - rende noto il sito Skuola.net -, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

La seconda prova

Le modalità del secondo scritto tornano ad essere quelle «tradizionali»: un tema scelto a livello nazionale e non più dalle singole commissioni d’esame, com’era stato negli ultimi anni. Le discipline scelte per ogni indirizzo di studi sono state comunicate a gennaio di quest’anno: i ragazzi, quindi, hanno avuto modo di esercitarsi sugli ipotetici temi, anche con l’aiuto delle prove degli anni scorsi e di simulazioni ad hoc.