Milano-Brescia, nuove chiusure programmate sulla A4

Dalle 22 di mercoledì 7 alle 5 di giovedì 8 giugno sarà chiusa l’area di servizio «Brembo sud», situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia. Dalle 21 di giovedì 8 alle 5 di venerdì 9 giugno sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o Dalmine. Dalle 22:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 giugno sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 oltre l’immissione sulla A58 e uscire alla stazione di Cavenago, al km 150+000 ed entrare sulla A58 alla stazione di Pessano con Bornago o di Gessate, sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo.