Occhi arrossati e mal di gola, 4 intossicati in via San Bernardino

Si tratta di una 21enne, una 27enne, una 55enne e un 59enne che, mentre erano diretti alle loro auto posteggiate, hanno accusato irritazione agli occhi e alla gola . Sono intervenute le ambulanze del 118. Il personale sanitario ha sottoposto i 4 a un aerosol sul posto. Nessuno è stato portato in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats.

Con l’apposita strumentazione si è rilevato che non si trattava di fughe di sostanze che potessero provocare esplosioni. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato dei gas di scarico di un’auto. Altri clienti che sono transitati nel parcheggio poco dopo non hanno infatti accusato alcun sintomo. Per rilevare l’episodio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bergamo Bassa