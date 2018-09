Smog, domani al via le limitazioni

Stop ai diesel Euro 3, largo al car pooling Piccola rivoluzione nella mobilità lombarda a partire dal 1° ottobre. Tornano le misure anti-inquinamento, che prevedono fino al 31 marzo un ampliamento delle categorie di veicoli che non potranno circolare.

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, stop alle auto con motore Euro 0 benzina, Euro 0,1, 2 e - novità di quest’anno - Euro 3 diesel: unica deroga, il car pooling (viaggiare cioè con almeno tre persone a bordo).

Attenzione: non rispettare il divieto può costare una sanzione che va dai 75 ai 450 euro, senza però lo sconto previsto per altri tipi di multe pagate entro i cinque giorni dalla notifica. Si tratta infatti di una disposizione regionale, non contenuta nel Codice della strada. Un possibile deterrente all’utilizzo dell’auto è rappresentato, laddove non sia indispensabile muoversi sulle quattro ruote private, dal prezzo dei carburanti. In città il costo della benzina supera quasi ovunque 1 euro e 60 al litro, mentre quello del diesel si attesta sopra l’euro e 50, fatta eccezione per i distributori non ’griffati’, o quelli delle grandi catene di supermercati.

Potranno circolare normalmente i veicoli a metano e a Gpl, i mezzi elettrici e ibridi. Ma non solo: anche le auto o i furgoncini con almeno tre persone a bordo (car pooling), i veicoli storici, gli scuolabus, i mezzi nel corso di servizi di pubblica utilità, per servizi postale e soccorso sanitario. E ancora, veicoli di medici e veterinari in visita urgente, auto con a bordo donatori di sangue con appuntamento.

