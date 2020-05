Spese che incidono sui bilanci familiari

Federconsumatori e i costi dei funerali Federconsumatori pone l’accento su costi che, in tempi di coronavirus, stanno incidendo pesantemente sul bilanci familiari. Come per esempio il costo di un funerale.

«A Federconsumatori Bergamo stanno arrivando segnalazioni e reclami per alcune situazioni che vanno a incidere impropriamente sui bilanci familiari. Molte persone sono preoccupate, oltre alle spese fisse relative ad affitti, energia, alimentari, scadenze assicurative, ecc…, per le spese così dette impreviste».

«Tra le spese impreviste annoveriamo le cure mediche da ricevere privatamente fuori dal sistema sanitario nazionale ingolfato dall’emergenza Coronavirus; il pagamento richiesto da scuole paritarie per servizi non erogati; il costo di abbonamenti sottoscritti con palestre e/o centri “benessere” che da due mesi non svolgono alcuna attività; l’assunzione di babysitter alle quali affidare i propri figli per dare ai genitori la possibilità di riprendere il lavoro; l’utilizzo di mezzi di trasporto propri causa la difficoltà di fruire di quelli pubblici, la perdita di soldi impegnati in vacanze non più fruibili (almeno nei tempi brevi), ecc…»

«L’elenco è certamente incompleto in quanto ognuno può ritrovarsi in situazioni personali che vanno oltre quelle rappresentate. T ra le situazioni personali, che incidono notevolmente sulle spese, possiamo mettere un argomento scabroso oltre che doloroso: il prezzo richiesto dalle agenzie di pompe funebri per provvedere al funerale di un familiare deceduto. Sia subito chiaro: Non è in discussione il dovuto ringraziamento a coloro che si assumono l’onere di rischiare il contagio da coronavirus».

È però evidente che alcuni costi esposti per questo evento imprevisto sono “significativi”. A Federconsumatori sono stati segnalati funerali svolti città e in provincia di Bergamo costati alle famiglie cifre prossime a 3.000 euro l’uno. Per avere un quadro più indicativo del fenomeno invitiamo a segnalarci quanto la voce “funerale” dei propri è costata e, in caso di mancanza della fattura o di mancata chiarezza della medesima, invitiamo a denunciare l’accaduto alla Guardia di Finanza».

«Per avere un metro di paragone oggettivo, e di trasparenza, sui costi delle onoranze funebri riterremmo utile che le diverse agenzie di pompe funebri pubblicassero i propri listini prezzi. A cominciare da Bergamo Onoranze Funebri».

Umberto Dolci - Federconsumatori Bergamo

