Trasporti, nella flotta Atb 7 nuovi bus a metano. E in Teb prosegue lo studio di fattibilità per il tram Albino-Vertova

Prende velocità il rinnovamento del parco mezzi dell’Atb. Sono stati presentati venerdì 23 giugno i 7 nuovi autobus Man Lion’s City 18 Cng Efficient Hybrid. I mezzi, alimentati a gas naturale-metano compresso (Cng), grazie al modulo Mild Hybrid consumano meno carburante ed hanno un impatto ambientale più basso rispetto un autobus tradizionale. Infatti, grazie al motore endotermico Euro 6e ed al combinato disposto dell’utilizzo del motore elettrico, questi autobus possono ridurre i propri consumi fino all’8-10%, con un impatto doppiamente favorevole sia per la riduzione del consumo di metano sia per il minor impatto ambientale.

Il nuovo autobus Man Lion’s City 18 Cng Efficient Hybrid I 7 Man Lion’s City 18 metri Cng Efficient Hybrid entreranno operativi sulle nostre strade da sabato 24 giugno a rotazione sulle linee 1, 5, 6, 7, 8 e 9 ed in particolar modo su quelle tratte che hanno flussi maggiori di viaggiatori. Si tratta di mezzi articolati, 18 metri con una capacità di carico importante, arrivando ad un massimo di 162 passeggeri dei quali 39 seduti e due alloggiamenti, di cui uno anteriore per carrozzine e passeggini e uno posteriore esclusivo per i passeggini. I mezzi vestono la livrea che caratterizza il servizio di Atb con i colori della nostra città, il rosso simpaticamente decorato dai pois gialli, e dispongono delle tecnologie utili all’utenza sia in ambito informativo, come i monitor a bordo e i display esterni a led, sia in ambito della sicurezza grazie alle videocamere di sorveglianza installate a bordo e fuori dal mezzo. Gli autobus dispongono di quattro porte, anziché le solite tre, per un accesso più comodo e rapido, di una emettitrice di biglietti e di quattro validatori di bigliettazione elettronica abilitati al pagamento mediante carta di credito.

L’acquisto dei mezzi rientra nel piano aziendale di rinnovo della flotta che porterà alla conversione completa in «diesel free» entro il 2030 e beneficia di un contributo di 1.452.374,90 euro, pari al 56% circa dell’investimento di 2.659.300 a valere sulle risorse del «Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile del MIT, DGR n. 5359 di Regione Lombardia».

Zenoni: «Strategia green, Atb un pilastro»

«Si tratta - afferma Stefano Zenoni, assessore Ambiente e Mobilità del Comune di Bergamo - di un’ulteriore tappa nel processo di decarbonizzazione del trasporto pubblico, uno degli aspetti importanti delle strategie green della città, in particolare in relazione anche al piano di azione energia sostenibile clima che stiamo redigendo e ovviamente alla sfida delle 100 città europee chiamate a guidare la transizione ecologica. Il ruolo di Atb e il ruolo del trasporto pubblico sono un pilastro di questa strategia. Infine, stiamo immettendo nella flotta autobus nuovi, 18 metri di lunghezza, non solo, quindi, aumenta la capienza dei bus, ma migliorano confort e qualità del servizio» .

Lucente: «Aumenta l’attrattività del tpl»

«L’obiettivo della Regione - dichiara Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia - è arrivare ad avere un trasporto pubblico locale totalmente “green” a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente avanzato. All’insegna di una mobilità sempre più interconnessa. I nuovi autobus a metano permetteranno di migliorare la qualità del servizio offerto nel territorio bergamasco, aumentando l’attrattività del trasporto pubblico. Un progetto importante per Regione Lombardia, che ha investito 1 milione e mezzo per il rinnovo della flotta di Atb. Notevoli i benefici, con il decongestionamento della rete stradale, minor inquinamento e maggiore sicurezza per i viaggiatori. Un percorso verso la transizione ecologica che sta coinvolgendo già numerose province e mi auguro possa diventare realtà in tutta la Lombardia».

Donato: «Nel 2030 flotta diesel free»

«Si tratta - commenta Liliana Donato, direttore generale Atb Servizi Spa - di un ulteriore passo verso gli impegni ambientali assunti da Atb che porterà entro l’anno a nuovi ingressi nella flotta aziendale di mezzi elettrici e a metano. Dopo l’introduzione della linea C full eletric, il rinnovamento del parco mezzi ha preso il via lo scorso anno con un piano che l’azienda sta portando avanti con determinazione per arrivare entro il 2030 ad una flotta diesel free. Basti solo pensare che ad oggi siamo al 44% di autobus ad impatto ambientale ridotto. Crediamo che, oltre ad acquistare autobus a ridotto impatto ambientale, la grande sfida verso l’ambiente sia quella di dare una nuova opportunità di viaggio ai nostri cittadini grazie a mezzi comodi e confortevoli lasciando così l’automobile a casa».

Branda: «La Cultura è anche ambientale»

«Man Truck & Bus Italia, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, si dimostra un partner efficiente per le aziende operanti nel trasporto pubblico locale, in quanto unisce, con la propria gamma di autobus, la riduzione delle emissioni allo scarico con soluzioni di E-mobility personalizzate - commenta Francesco Branda, area manager gare e appalti bus pubblico per il nord Italia Man Truck & Bus Italia Spa -. Siamo orgogliosi di essere, con questa fornitura, al fianco di Atb nel processo di rinnovamento della flotta, consolidando il rapporto commerciale in essere ormai da diversi anni con reciproca fiducia. E quale migliore occasione, la presentazione di questi nuovi efficienti bus nell’anno in cui Bergamo è capitale Italiana della Cultura. Perché la Cultura è anche ambientale!».

Prolungamento T1 Albino-Vertova, prosegue lo studio

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 23 giugno, negli uffici di Teb a Ranica, un incontro sull’avanzamento delle attività in corso relative alla predisposizione dello studio di fattibilità del prolungamento della linea tramviaria T1 da Albino a Vertova. Lo studio – in corso di realizzazione per Teb da Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio, Systematica, Università degli studi di Bergamo e dall’architetto Marco Lameri – comprende l’analisi trasportistica e la valutazione economica del progetto che tengono conto di alcuni fattori tra cui l’individuazione del tracciato più adeguato, della fattibilità finanziaria, del rapporto benefici/costi e delle proposte di inserimento urbanistico del prolungamento della Linea T1 della Valle Seriana.

L’incontro negli uffici Teb di Ranica L’incontro si è svolto alla presenza dei rappresentanti di Teb, il presidente Filippo Simonetti e l’amministratore delegato Gianni Scarfone, dei rappresentanti dei comuni di Albino, Gazzaniga, Fiorano, della Comunità Montana di Valle Seriana e del Consorzio BIM - Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio. L’incarico per la realizzazione dello studio in consegna entro la fine dell’anno è sostenuto economicamente grazie al contributo del BIM e della Comunità Montana di Valle Seriana (195 mila euro).