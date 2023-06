Treno per Orio: aggiudicati i lavori. Costerà 113 milioni e sarà operativo entro il 2026

Il progetto permetterà di unire l’aeroporto alla città di Bergamo in 10 minuti e potenzierà i collegamenti con Milano. L’intervento consiste in una nuova linea a doppio binario di circa 5,3 chilometri, di cui il primo chilometro in uscita dalla stazione di Bergamo in affiancamento alla linea esistente Bergamo-Montello.