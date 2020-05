«Una collanina e i nomi delle mie bimbe

Persa domenica, aiutatemi a trovarla» Ha perso una collanina con i nomi della due bambine, Luce e Luna. Una mamma ci scrive e chiede auto ai lettori.

«Domenica pomeriggio, mentre passeggiavo con le mie bimbe verso le ore 17 in zona rimessa Atb e parchi sportivi Coni,a Bergamo,ho smarrito una collanina con due medagliette che riportano il nome delle mie bambine: Luce e Luna - scrive Giovanna Neri -. Per me ha un grande valore affettivo. Ho provato a ricontrollare in zona, ma non l’ho ritrovata. Confido vivamente che qualcuno la possa avere raccolta, nel qual caso può contattarmi al 393297667114; grazie per l’interessamento».

