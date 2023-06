Via Broseta, anziana travolta dal furgone di un corriere: è grave

Una donna di 77 anni è rimasta ferita nella mattinata di sabato 24 giugno in via Broseta a Bergamo. L’anziana si è infortunata all’altezza dell’incrocio tra via IV Novembre e via Broseta. Sul posto sono sopraggiunti intorno alle 10,30 i soccorsi della Croce rossa di Bergamo: la donna è stata trasportata alle Gavazzeni in codice rosso, il più grave. Dalle prime informazioni pare che la donna sia stata investita dal furgone di un corriere che svoltava da via Broseta in via IV Novembre. I rilievi sono affidati alla Polizia locale di Bergamo.