L’Atalanta e i calci d’angolo/2. Ecco come fa gol, e come si difende

Il calcio d’angolo è per alcune squadre (e per l’Atalanta in particolare, come visto nell’articolo pubblicato la scorsa settimana) una situazione di gioco che può trasformarsi in una occasione particolarmente redditizia per le segnatura di una rete. Domenica, dopo la partita col Chievo, si è a lungo discusso sul tema dei calci d’angolo, tirati malamente per tutto l’arco del match.