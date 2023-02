A Brescia la grande mostra di Ceruti con le opere di David LaChapelle

Una esposizione per valorizzare e far conoscere al grande pubblico, anche internazionale, uno dei grandi maestri del realismo italiano, Giacomo Ceruti. Questo l’obiettivo delle mostre inaugurate nei giorni scorsi a Brescia presso il Museo di Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo, come ha raccontato Francesca Bazoli, presidente Fondazione Brescia Musei, in occasione di una visita a «Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento» e «David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land».