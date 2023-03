Art Bonus 2023, ultimi giorni per far vincere Bergamo e il Festival Donizetti Opera - Ecco come fare

Lo scorso anno il TTB Teatro Tascabile di Bergamo era risultato primo classificato per la campagna social: adesso, nell’anno di Bergamo Brescia capitale della Cultura, non si può non raggiungere un nuovo obiettivo nel nome del bergamasco Gaetano Donizetti. Il risultato è quindi nelle mani dei cittadini, chiamati a esprimere la loro preferenza. Non servono registrazioni, si vota entro le 12 di martedì 14 marzo.

Nel 2015, la nomina di Francesco Micheli come direttore artistico ha dato inizio alla Donizetti Revolution, un programma per la riscoperta e la divulgazione del genio bergamasco, che ha come sue massime espressioni il festival Donizetti Opera e la Donizetti Night. Tale operazione culturale ha catalizzato un ampio gruppo di sostenitori che, oltre ad aver contribuito attraverso Art Bonus, sono diventati nel tempo promotori della riscoperta di valori condivisi e veri e propri «ambasciatori» dell’arte di Donizetti, dell’identità di Bergamo e del valore dell’opera lirica, linguaggio universale del Made in Italy. «Il progetto degli Ambasciatori di Donizetti, con oltre 25 aziende aderenti, si può oggi considerare uno dei più importanti esempi italiani di membership aziendale che applica i vantaggi fiscali del credito d’imposta di Art Bonus, ovvero lo strumento creato dal Governo per favorire il sostegno dei privati al finanziamento della cultura, con agevolazioni fiscali del 65% in tre anni».