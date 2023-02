Festa delle Luci in Città Alta, ecco tutto quello che c’è da sapere

Gli orari sono venerdì 17 febbraio dalle 19:30 al termine dell’inaugurazione in Piazza Vecchia fino alle 24; tutti gli altri giorni dalle 18 alle 24. Per ulteriori informazioni

Per l’intera durata dell’evento, Atb intensificherà il servizio serale e sarà possibile raggiungere il centro storico medioevale di Bergamo con i mezzi pubblici. Sarà infatti potenziato il numero di corse della linea 1 dalla Stazione FS a Città Alta e per la Funicolare di Città e prolungato l’orario di servizio della linea 3, e delle linee 5,6 e 8 così come della linea T1 TEB.