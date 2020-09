Il Requiem di Verdi su Bergamo Tv

Segui la diretta sul nostro sito L’orchestra e il Coro della Scala saranno in Santa Maria Maggiore, lunedì sera 7 settembre dalle 20.30. Diretta su Bg Tv e streaming sul nostro sito.

Lunedì 7 settembre alle 20.30 su Bergamo Tv (e in streaming sul nostro sito) l’orchestra e il Coro della Scala saranno in Santa Maria Maggiore per il Requiem di Verdi, seconda tappa del tour lombardo in memoria e in omaggio alle vittime della pandemia. Sul podio Riccardo Chailly assieme a un quartetto di voci scaligere di valore assoluto: il soprano bulgaro Krassimira Stoyanova, il mezzosoprano lettone Elina Garanca, il tenore Francesco Meli e il basso Michele Pertusi.

Anche Bergamo, con la collaborazione del Comune, della Fondazione Teatro Donizetti e della Fondazione Mia, accoglie il capolavoro sacro di Giuseppe Verdi: la serata - meno di cento posti disponibili - è riservata al personale sanitario impegnato nella pandemia dei mesi terribili della scorsa primavera.

La disposizione anti-Covid prevede un ampio utilizzo ben oltre lo spazio (consueto) antistante l’altare. Gli organici, pur limati nei ranghi - da oltre cento a poco meno di 70 i corsiti impegnati, analogamente l’orchestra - riduce lo spazio per il pubblico. Per questo è particolarmente preziosa la diretta di Bergamo Tv di stasera: il capolavoro sacro di Verdi sarà accessibile a tutti.

In particolare anche all’interno delle masse artistiche ci sono significati speciali. Sono infatti una decina, tra coro e orchestra, i bergamaschi che fanno parte degli organi scaligeri in pianta stabile. «Il Requiem di questa sera ha un significato tutto suo» dice Silvia Mapelli, soprano di Bergamo, da tempo alla Scala e prima ancora nel Coro del teatro Regio di Torino. «Dopo sei mesi lontano dalla coralità, anche se studi e canti quotidianamente, e anche se parlare di coro e distanziamento è un po’ un ossimoro, ritrovarsi venerdì nel Duomo di Milano è stato bellissimo. È stato come sciogliere un nodo, davvero emozionante, nonostante sia trent’anni che canto».

«Ti porti tutti i pensieri che hai vissuto in questo mesi, le persone che non ci sono più, le ambulanze… Tutti noi artisti lombardi (di Bergamo e Brescia) abbiamo chiesto di esserci nelle nostre città. Io lo vivo come una preghiera, perché tutti raggiungano la pace». n



© RIPRODUZIONE RISERVATA