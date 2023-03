Oltre 200 eventi per la«Settimana della cultura». Inaugurazione con Alessio Boni

L’evento. Dal 15 al 23 aprile sette giorni «Nella città di tutti» coinvolgerà l’intera diocesi. Il vescovo Beschi: «Una ricchezza per il futuro». Il via con Alessio Boni e Marcello Prayer.

Una mattinata intensa, ricca di suggestioni, d’incontri, d’interventi capaci di immergere appieno in quella che sarà una vera e propria festa diffusa che coinvolgerà l’intera diocesi di Bergamo.

La «Settimana della cultura. Nella Città di Tutti», promossa dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura, dall’Ufficio Beni Culturali, dall’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali e dagli Istituti Culturali Diocesani di Bergamo, si svolgerà dal 15 al 23 aprile e sarà un evento straordinario.

Il saluto inaugurale di don Fabrizio Rigamonti, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura, ha immediatamente restituito il senso dell’iniziativa: «Il mio grazie va a tutti voi. È una festa che avete desiderato e costruito. Ne è nato un grande progetto partecipativo». In sala, nell’auditorium della Casa del Giovane di Bergamo, erano presenti i tanti soggetti che si sono messi in gioco per proporre sul territorio iniziative culturali aperte a tutti.

Settimana della Cultura, don Fabrizio Rigamonti. Video di Gian Vittorio Frau

«Consegno a quattro parole questo percorso - ha commentato Mons. Vittorio Nozza, vicario episcopale per i Laici e la Pastorale-. Realtà: l’idea iniziale è stata condivisa e ha fatto emergere una pluralità di espressioni culturali. Chiesa “estroversa”: la Settimana della Cultura parla di una chiesa orientata al territorio, fatta di tanti tasselli che compongono un mosaico. Vitalità culturale: nasce soprattutto dal sottobosco. Traguardo: la Settimana della Cultura non è un punto d’arrivo, ma un cammino che prosegue».

L’iniziativa si inserisce nei temi e negli obiettivi che guidano sin dall’inizio il progetto di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. «La “Città di Tutti” richiama la partecipazione, l’incontro - ha sottolineato Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo -, l’attivazione di una rete che mi auguro sia un lascito per il futuro».

«La cultura si dimostra capace di attivare legami e condivisioni che si manterranno nel tempo», ha proseguito Romina Russo, consigliera della Provincia di Bergamo con delega alla Cultura, pari opportunità e servizi sociali.

Sono oltre 200 gli eventi che in contemporanea, nel corso della Settimana della Cultura, animeranno il territorio della diocesi di Bergamo. Il palinsesto delle iniziative in programma è consultabile anche online: dal teatro al cinema, passando per incontri e conferenze, e ancora archivi, santuari, chiese e biblioteche che aprono le proprie porte al pubblico, concerti, itinerari artistici, percorsi originali.

Settimana della Cultura, Nadia Ghisalberti. Video di Gian Vittorio Frau

A inaugurare la settimana, sabato 15 aprile alle ore 20.45 nella Cattedrale di Sant’Alessandro in Bergamo, sarà uno spettacolo speciale a ingresso gratuito: «Canto degli esclusi», ideato da Alessio Boni e Marcello Prayer. Tra poesie e aforismi, Alda Merini tornerà con tutta la sua potenza e fragilità, in un Concertato a due che si fonderà in un’unica voce avvolgente. A seguire, sotto i portici del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, un momento conviviale aperto a tutti.

Domenica 23 aprile, a conclusione della settimana, Città Alta si riempirà di giochi e colori, con una grande festa finale: un pomeriggio interamente dedicato alle famiglie e ai bambini tra i 4 e i 12 anni. In programma, dalle ore 14.30, laboratori creativi in suggestivi luoghi quali la Cattedrale, S. Andrea e il monastero di S. Grata, per scoprire la bellezza dell’arte in tutte le sue declinazioni. Poi alle ore 17.00 la festa si sposterà in Piazza Vecchia, sotto il porticato di Palazzo della Ragione, con lo spettacolo «Circo delle emozioni».

Il saluto finale è giunto dal vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi: «La cultura non riguarda solo il passato, è una ricchezza che noi vogliamo raccogliere e presentare perché alimenti una speranza consistente di futuro. Buon lavoro a tutti».

Settimana della Cultura, monsignor Giulio Dellavite. Video di Gian Vittorio Frau