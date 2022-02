Tic Tac. I murales giovanili del Manzù nella sagrestia di Sant’Alessandro in Colonna -Video È solo una delle chicche presenti nella guida «Bergamo insolita e segreta» scritta da Emanuele Roncalli. Con lui abbiamo parlato anche della «zuccheriera» in Porta Nuova e di via delle Macellerie.

La fontana di Porta Nuova, detta la «zuccheriera», che in realtà era stata creata per mascherare il chiosco di un benzinaio, la più piccola, stretta e forse più fredda via di Bergamo, vicolo delle Macellerie, un tempo «stretta degli asini» perché venivano alloggiati gli animali che portavano gli avventori in un albergo al civico 94 di via XX Settembre e infine i «murales» ritrovati su un muro della sacrestia della chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, molto probabilmente schizzi di un giovane Giacomo Manzù, il cui padre aveva lavorato come sacrista nella parrocchia.

Queste sono solo alcune delle chicche contenute nella guida «Bergamo insolita e segreta».

Nella puntata di Tic Tac del 5 febbraio 2022 (rubrica di cultura e spettacoli del Tg di Bergamo TV in onda ogni sabato alle 12.15-12.45-19.45 e 23.15) abbiamo fatto un piccolo tour di Bergamo Bassa con l’autore della guida Emanuele Roncalli.

