Non hai ancora iscritto i figli a scuola? Manuale semiserio per la prima elementare

Alcuni aspetti essenziali per il benessere scolastico, però, rimangono imprevedibili. Il primo è il numero di alunni per classe, che soprattutto a quest’età dovrebbe essere basso, per favorire l’apprendimento e la relazione. Ritrovarsi o meno in una “classe pollaio” non dipende solo dal numero degli iscritti (che è comunque difficile da prevedere), ma dalla quantità di classi che è possibile formare e dalla presenza o meno di alunni con disabilità. Infatti, il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono studenti con disabilità non può superare il limite di 20, e questo è un grosso vantaggio per tutti, oltre al fatto che – almeno per un certo periodo di ore – è prevista la presenza aggiuntiva di un insegnante di sostegno o di un educatore, che diventa una risorsa importante per tutta la classe.