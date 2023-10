Evento benefico al Ristorante «La Faraona» di San Paolo D’Argon

Sempre in prima linea anche la pizza. Dalla pizzeria con forno a legna vengono sfornate proposte classiche o più contemporanee, con diversi impasti che cambiano di frequente, per darvi sempre un buon (buono davvero) motivo per tornare. Da provare la pizza gourmet , con impasto ad alta idratazione e lunga lievitazione. Ogni fetta viene farcita singolarmente con ingredienti di qualità. Una must è la Cantabrica: alla base una crema di zucchine, mozzarella bufala, acciughe del Cantabrico, pomodorini confit e olive taggiasche. Da non perdere la specialità della casa: il rotolo. Una pizza a base bianca, farcita e arrotolata prima della cottura, servita a rondelle con rucola e grana.

Tutte le pizze e tutti i piatti del menù sono disponibili anche per l’asporto.