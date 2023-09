Il mare è un Trionfo al Ristorante «Bettola» di Urgnano

«Bettola» è anche pizzeria, disponibile tutte le sere e il mercoledì a pranzo, con diverse farciture e impasti (classico, kamut, integrale). Sono online sul sito www.hotelristorantebettola.it anche le nuove proposte di menù stagionali per gli eventi, le cerimonie e le ricorrenze pre-natalizie, disponibili in più versioni. Alle aziende che vogliono celebrare un traguardo o una ricorrenza, alle famiglie che vogliono festeggiare un momento speciale, l’Hotel Ristorante «Bettola» ha dedicato una serie di proposte di menù completi tra cui scegliere. Ingredienti freschi, proposte di ottima qualità e piatti cucinati in casa per festeggiare come si deve in una sala dedicata che può ospitare fino a 200 persone. Sono inoltre già aperte le prenotazioni per i ritrovi natalizi delle aziende, a cui «Bettola» offre spazi e menù dedicati: tutte le info sul sito.