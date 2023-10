«Pasticceria Frutti», 15 anni di dolcezze e golosità

Il banco dei dolci offre una vasta gamma di prodotti. Dalle torte più classiche come la Saint Honorè, la Mimosa, la Meringata, la Sfoglia, la Delicata e tante altre fino a quelle moderne glassate a specchio e le drip cake . Il banco si colora con le monoporzioni e una schiera di pasticcini (se ne contano almeno 40 tipologie diverse, alcuni cambiano a seconda della stagione). Tutto quello che trovate in esposizione è prodotto internamente, compresi i prodotti da forno come le pizze in teglia, la pizza in pala, le mini pizzette e le focacce. Il pane viene stampato a mano in due tipologie, mentre la colazione è arricchita da una ventina di tipi di brioche, tra cui anche proposte integrali e vegane.