Veri sapori campani, solo da «Manuè»

«Manuè» nasce dalla voglia di portare tutta la tradizione della cucina napoletana in provincia di Bergamo. In primis con la pizza napoletana, quella autentica “a ruota di carro”. Il cornicione è sottile e molto esteso, i bordi escono dal piatto. L’impasto è diretto e preparato con pochissimo lievito, con una lunga lievitazione naturale fino a 48 ore. Il risultato è una pizza leggera, fragrante, altamente digeribile. Per le farciture solo ingredienti di qualità, la maggior parte dei quali proviene direttamente dalla Campania: la mozzarella di bufala, la salsiccia, i friarielli, i cicoli (cotenna di maiale croccante) e così via. Da non perdere la pizza Maradona con doppio pomodoro, crudo e burrata; oppure la Brontese con pesto di pistacchio, fiordilatte di Agerola, mortadella e granella di pistacchio.