coseserie: «Still up» la meravigliosa (o quasi) vita dei notturni

In critica cinematografica si dice spesso che «mostrare è meglio che raccontare», un principio che «Still Up» non riesce a incarnare, limitandosi a far esprimere ai personaggi i propri pensieri senza aggiungere profondità o sostanza. Il modo in cui i personaggi secondari, come i partner attuali e potenziali, sono delineati, aggrava ulteriormente la situazione. Il personaggio di Veggie, ad esempio, è caratterizzato in maniera così superficiale che non si capisce l’interesse di Lisa nei suoi confronti, da cosa derivi, se non dall’essere un buon padre per sua figlia.