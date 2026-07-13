La fisarmonica protagonista di una ricerca musicale a Foresto Sparso con il concerto della Fisorkestra San Martino

Sono laureata in sociologia e comunicazione visiva e digitale, recensisco musica, leggo per imparare a scrivere, mi nutro di (auto) ironia e cerco di fare pa…

Ogni strumento porta con sé una storia. La vera sfida è capire se quella storia possa continuare a essere scritta e la fisarmonica è uno di questi. Per molti rappresenta ancora il suono della musica popolare, delle feste di paese, delle orchestre da ballo. Per la Fisorkestra San Martino, invece, è un punto di partenza. Sabato 18 luglio, alle 21 in Piazza San Marco, la rassegna «Note d’Estate» porterà a Foresto Sparso un concerto che nasce proprio da queste premesse: non riproporre la tradizione, ma metterla in dialogo con linguaggi musicali diversi, dimostrando come uno stesso strumento possa assumere ruoli completamente nuovi senza perdere la propria identità. La formazione da concerto nasce all’interno della Fisorchestra San Martino di Entratico, associazione culturale che negli anni ha sviluppato diverse realtà dedicate alla valorizzazione della fisarmonica. La Fisorkestra, rappresenta il progetto più sperimentale dell’associazione: un ensemble in cui la fisarmonica dialoga con sax soprano, violino, flauto, pianoforte, chitarra elettrica, basso, batteria e tre voci, costruendo un repertorio che attraversa mondi musicali apparentemente lontani.