Le pagelle dei cantanti di Sanremo 2024

CP: Quando le speranze di vedere la fine sembrano perdute, arriva il giovanissimo Alfa. Una canzone che è la cifra stilistica riconoscibile di un ragazzo che ha fatto delle rime baciate il suo biglietto da visita, mettendo nel suo portfolio l’ennesima canzone da “playlist on the road” su Spotify. Non a caso «Vai!». VOTO 7.